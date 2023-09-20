施政滿意度調查只贏高虹安，謝國樑回應了。

近日媒體針對全台各縣市調查滿意度排名，基隆市為倒數第二，僅優於新竹市。對此基隆市長謝國樑表示，對於民調結果虛心接受指教，謝認為重要的是有沒有持續實踐自己政策，像是青年公益電動機車在外界不看好的情況下仍成功執行，就是一個很好的例子。另外謝還說，近期反對黨「逢謝必反」，這是民主社會常態，他也已經習慣了。

謝國樑近日出訪美國，昨晚剛回到台灣。對於媒體報導的縣市首長滿意度排名倒數第二，謝親自回應表示，前市長林右昌剛上任市長時的調查排名也與他相同，最重要的是自己要篤定為市民做事並實踐，像是青年免費電動機車就是他的政見，因為青年朋友有需要，他就是要努力推動成功。

謝國樑指出，有關民調的名次就以平常心看待，努力把自己手邊的工作、政見做好才比較重要。以青年免費公益電動機車為例，當初很多人說是騙票、不看好，還有無數人說做不到，但現在就快要實現了，他很有信心，也認為這才是執政者該有的態度。

至於出國參訪遭綠營議員批評荒廢政務部分，謝則表示，他前次與本次出訪美國，不管是拜會議員或是這次參訪柏克萊為學生爭取學習資源，都不可能是臨時決定的，都是本來就規劃好的參訪行程。而他為了避免被指控亂花公帑出國，所以還自費出訪，但仍被攻擊，也感到很無奈。

謝強調，現在彷彿有一種「逢謝必反」的氛圍，他認為這在民主社會是很正常的現象，就好像人平常要吃飯一樣合理，他也已經習慣了，就用平常心看待，把事做好就好。