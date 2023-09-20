跨聯盟籃球邀請賽昨天T1聯盟台北台新戰神成為繼台灣銀行、領航猿／夢想家培訓聯隊之後，另一支遭到UBA 3連霸冠軍勁旅政治大學越級逆襲的苦主，台新戰神在跨聯盟前3場平均得分21.7分的得分箭頭林秉聖受限對手防守壓迫未能盡情發揮，加上政大在籃板、失誤的掌握、控制都比台新好，得分上也多點開花，終場一路壓制對手的政大98比70扳倒台新戰神，本屆跨聯盟目前政大3連勝維持不敗、台新戰神則3連勝後吞首敗。

此役政大6名球員的分雙位數，末節8投6中狂砍15分的莊朝勝全場20分全隊最高，因為家裡有事較晚加入的外籍生莫巴耶貢獻16分、7籃板，游艾喆17分、8助攻、8籃板，此役在禁區打得相當積極的外籍生波波卡16分，宋昕澔13分、吳志鍇11分；台新戰神僅曹薰襄12分、張兆辰11分得分上雙，林秉聖8投2中只進帳5分。

政大在籃板的守護做得比台新戰神好，全場53個籃板勝過台新戰神的33個，失誤次數政大7比16也優於台新戰神。