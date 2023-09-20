大陸女星Angelababy（楊穎）去年和黃曉明結束7年婚姻後，便將生活重心專注在事業上，同時也頻頻在社群上曬出工作花絮與網友們分享，吸引不少粉絲前來朝聖。今(20日)稍早，她更新一則貼文，曬出多張敦煌風格的美照，讓粉絲看了大讚：「如神女下凡。」

Angelababy離婚後將重心放在事業上，近期出席的多項活動，屢屢因為精緻的五官以及艷麗的造型獲得網友的稱讚，而近日她的新綜藝《聽說很好吃》第三季正在熱播中，今日稍早，她也在微博上率先更新多張新扮相的美照，並寫下「飛天」等字句，而其工作室也一併釋出同款服飾的短片。

只見相關畫面中，她穿上敦煌獨特的飛天服飾，包括刺繡背心、藍橙緞帶、以及翩翩長裙等，而臉上也畫著十分精緻的妝容，模樣十分美艷。貼文PO出後，讓網友見了紛紛大讚：「簡直是神女下凡」、「女神太美了」、「這個攝影師可以多多合作」、「以後就按這個標準來。」

事實上，Angelababy擁有混血血統，五官精緻、臉蛋接近完美，日前有網友在社群上曬出她的零修圖照片時，被網友大讚狀態好的不得了，還有小紅書博主「娛樂顏究社」也放出Angelababy的無P圖，驚呼：「忽然覺得她好可怕，就算各種死亡角度的生圖也都很美，像洋娃娃一樣。」