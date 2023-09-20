進口蛋爭議持續延燒，農業部長陳吉仲昨(19日)二度請辭終於獲准，但國民黨立委參選人、台北市議員游淑慧點出「蛋之四大迷」，包括巴西牧場有沒有禽流感、超思神秘老闆是誰、保存期等等，陳吉仲拍拍屁股走人，「唯有期盼司法繼續偵辦下去」。

游淑慧今在臉書發文說，「陳吉仲跟民進黨立院黨團報告後，終於不瞑目請辭了」，請辭原因就是綠營的區域立委撐不住了，但請辭後就一了了之嗎？一堆迷團待解。

游淑慧列出進口蛋之四大謎團：「一，巴西蛋的出口牧場和廠商是誰？這個牧場真的沒有禽流感嗎？是跟日本搶來的蛋，還是日本不要的蛋？」「二，硬要從巴西買蛋，是為了台灣的超思？還是巴西的某人？」「三，巴西蛋的保存期限到底多長？為什麼巴西出口到其他國家，保存期限是90天，而這批變成120天？」「四，超思的神祕老闆至今仍是藏鏡人，能否出來說明，當時如何神通管道，短短幾天漂洋過海，找到巴西這批蛋？」

游淑慧嘆說，這些問題都跟食安有關，「錢可以讓你們賺，東西總要給好的吧」，陳吉仲讓台灣到處流竄有問題的蛋，險變成最大的食安危機，搞到各縣市地方政府都要幫忙擦屁股，努力追蛋。結果總統蔡英文還說，感念陳吉仲為台灣農業及農民的用心及辛勞，「既然勞苦功高，何必要走？陳吉仲拍拍屁股，沒有負到半點行政責任，我們唯有期盼司法繼續偵辦下去」。