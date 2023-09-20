《國家地理雜誌》今(20日)公布了2023國家地理雜誌台灣攝影大賽得獎作品，其中地方組的冠軍照片，呈現一片翠綠色藤蔓爬滿了廢棄光電板的景象。該張照片立即在網路瘋傳，引發熱議。粉專「政客爽」轉發照片直呼「真是台灣最自豪的風景！」網友則喊「綠癌寄生，點出了台灣的現狀」、「太陽能板破損會造成鎘等重金屬污染」、「反正光電錢已經賺起來了」、「不會去問雲豹小公主？」、「國家地理會不會被出征？」

政客爽轉發這張照片，直呼：真是台灣最自豪的風景！並提到延伸閱讀：推估2030年起，陸續開始有比較大量的廢棄太陽能板需處理，而高點則可能落在2035年之後，會有比較常態性的大量廢棄太陽能板。目前台灣只有3家廠商持有執照能夠處理廢棄光電板，但若是未來每年有達到10萬噸以上的太陽能板須處理時，僅靠現在的幾家廠商顯然不足以應付。2018年曾有媒體遭踢爆，800片太陽能板被棄置彰化縣大城鄉閒置農地。

前立委張顯耀留言說「過度的太陽能發電，讓台灣農漁牧業，招來重創打擊！」網友表示「有著綠癌之稱的小花蔓澤蘭寄生在廢棄的光電板上面，的確很有意境，也點出了台灣的現狀...」、「呆丸國會不會出征國家地理？」、「反正光電的錢已經賺起來了，後面就隨便了」、「很多人是不是不知道，太陽能板破損，會造成鎘等重金屬污染...」、「主題應該是：綠油金」、「台灣最美的風景是滿滿的太陽能板？」

還有人說「生命會自己找到出路」、「讓世界看見台灣」、「還是要接受現實，現在南部很多這種景觀」、「等這些壞了以後看要拿去哪邊回收」、「很有末世感，很美」、「台灣最醜的風景，民進黨把綠油油變成黑丫丫，黨員都養得肥滋滋，心卻是黑的」、「呆丸南波灣」、「可以加入台灣旅遊推薦景點」、「不會去問雲豹小公舉？」、「自己的風景自己做」、「蚊子館的翻版」、「下架民進黨，政黨輪替台灣會更好！」

更有人直言「太陽能發電是應用在地廣人稀的地方，台灣地狹人稠，綠地都嫌不夠還這樣子亂搞，這地方遲早給弄到萬劫不復！」