韓國首位坎城影帝宋康昊在主演新片《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》今（20日）在首爾舉辦全球線上記者會，導演金知雲率主演群宋康昊、林秀晶、吳正世、全余贇、鄭秀晶出席，提到5度合作名導金知雲，宋康昊不禁自嘲「韓國有太多帥哥演員了，可能是因為我最醜、長得比較平凡，所以導演才一直選擇我」，還不忘拖一旁的吳正世下水，笑喊「除了我們2個之外其他人都很帥」，讓全場笑翻。

宋康昊繼《瘋狂飯店殺人夜》、《犯規王》、《神偷．獵人．斷指客》、《密探》後，5度和導演金知雲攜手推出《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》，兩人私交超過25年，他說「我們已經合作了25年，覺得就像是踏上了一趟電影之旅，會想說這次是搭火車，那下次要會是透過什麼呢？每次都會很好奇這次的目的地會是哪裡，雖然還是會有點害怕，但激動、興奮的心情總是最強烈」，並稱這是一趟一開始很樸素，後來漸漸地越來越有趣的旅程，「這25年間，整個世界也變得更加廣闊也有不少革新，很驚訝的是，就金知雲的電影世界一樣」。

宋康昊也特別強調2人實際上沒有一起單獨旅行過，笑說「我們不是那種關係，大家不要誤會了」，並提到「韓國媒體常問我跟他合作5次的感想，我有認真想過，雖然大家會看到我的臉會覺得是韓國演員的代表，但我是裡面最不帥的，韓國真的有太多帥哥演員了，可能是因為我長得比較平凡，所以導演才一直找我演」，等待翻譯講完這段後，他又忍不住補充，「還有吳正世，韓國男演員除了我們2個之外其他人都很帥」，讓一旁的吳正世意外躺槍，無奈喊「雖然我內心是不認同的，但我想我應該沒有其他選擇，只能接受了」。

該片為觀眾揭開荒謬絕倫的電影拍攝祕辛，宋康昊出道逾30年，首度挑戰飾演一名電影導演，他認為「電影著重的部分不在於導演這個職業，而是大家在那個空間中，一起完成一部電影。」至於未來是否有機會看到他演而優則導？他謙稱：「我沒有那方面的才能，我很常被問，但真的從來沒有這樣的想法，光演戲就很夠了。」

導演金知雲（左二起）率宋康昊、林秀晶、吳正世、全余贇、鄭秀晶出席《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》線上記者會。（翻攝畫面）

吳正世在片中飾演大明星，被問及這次最大的挑戰，他先是故意搞笑回：「我在每部作品都不斷在嘗試新的挑戰，而在那些挑戰中，我認為最大的挑戰就是金知雲導演願意選我擔任巨星這個角色，非常有勇氣。」看到海外媒體臉上充滿困惑後，他在主持人的要求下重新回答，他說，因為片中有很多「戲中戲」，有時候宋康昊喊「卡」，片場所有工作人員會不小心錯亂，以為喊的是金知雲導演，而直接開始移動器材準備下一場，大讚宋康昊的神演技，讓全場都很投入其中。

另外，片中恰巧有林秀晶與鄭秀晶（Krystal）2位演員同名，鄭秀晶表示「因為我都叫她（林秀晶）姊姊，所以沒有因為同名發生什麼插曲」，並表示自己很久以前就是林秀晶的粉絲，「我們合作之前、大概2年前在咖啡廳還偶然地見過面，所以當初聽導演說對方也有演出感到很驚訝，合作的過程也非常開心，很榮幸能和她一起演戲」。

而女團f(x)出身的她被問及歌手和演員身分哪個更難駕馭時，鄭秀晶表示「我很常被問到這個問題，以前都會說演戲更難，但現在我覺得兩個都很困難」，作為女團成員在舞台上表演，「我不太有機會出錯重來，因為一旦我失誤了，就會影響到其他成員」，演員則是有非常多地方都非常具有挑戰性，其中背台詞最為困難，「因為即使背好了，但到現場一緊張，就會全部亂掉，什麼都想不起來了」。

導演金知雲表示受到疫情影響，全世界都停擺了，電影界也相當不景氣，於是撫心自問「電影究竟是什麼？」覺得觀眾已厭倦了陳腔濫調，於是拍攝一齣像派對的《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》。宋康昊也說：「近年來大家接觸影視作品的管道變多了，有的人會在串流平台追劇，特別是在疫情之後，但我希望大家進戲院，透過《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》再次感受到電影帶來的能量以及電影獨有的魅力。」電影將於10月20日在台上映。