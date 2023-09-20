烏俄戰爭前線出現1名日本自願軍，現身俄羅斯國際旅，頓巴斯地區出生的美國籍自由記者蘭開斯特（Patrick Lancaster）本週三（20）前往頓涅茨克前線附近採訪了國際旅（International Brigade 「Pyatnashka」，意即為第15旅），見到了1名來自日本的自願軍，他加入俄羅斯與烏克蘭作戰，實屬罕見。他說最大的契機，是去年前往東協國家（ASEAN）時才從當地民眾和媒體意識到，原來日本媒體是如何單方面的妖魔化俄羅斯，英雄化烏克蘭，於是他決定跳出「信息封鎖圈」以行動來支持俄羅斯。

據蘭開斯特本週三的採訪報導，由於雙方語言隔閡，所以全程得依靠手機來進行翻譯，本篇採逐字稿來編譯他們的訪談內容，這名日本自願軍說自己的名字叫做ダイ（Dai, 可能寫作：馳唯）

問：「你怎麼會想遠離家鄉，前來俄羅斯為俄國作戰？這裡真的很遠耶？」

馳唯：「我看了很多新聞報導，都說俄羅斯很壞。但大約在1年前我前往東協國家的時候，發現這些國家報導都相反，所以我想以行動來支持俄羅斯。」

問：「你以前來過俄羅斯嗎？你了解這個國家還是感興趣？」

馳唯：「是啊，我喜歡網球。特別是網球好手梅迪維夫（Daniil Medvedev）嗯…網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）」

問：「日本人了解這場戰爭嗎？還是說沒有什麼訊息？」

馳唯：「日本只有單方面的報導『俄羅斯侵略』但這與我在東協國家接收到信息並不吻合。」「我無法真正理解這些複雜的政治問題，但絕對不可以只單方面說任何一邊是壞人」

問：「請問您感覺現代日本是一個（主權）獨立國家嗎？」

馳唯：「我想從精神層面來說，我們並不獨立。」「日本網友紛紛發訊息來說我是罪犯，但是他們卻沒有採取任何行動，只是說說而已，而我想以戰士的身份戰死。」

問：「你是受到你父親影響嗎？」

馳唯：「我父親很早就過世了，我跟我母親相依為命。」

問：「你是怎麼發現跟來到這裡的？ 還有，俄軍…這裡的人對待你好嗎？」

馳唯：「當我還在日本的時候，我就在用電報（社群媒體Telegram）以及VK（俄國臉書）了，我和一位退伍俄國軍人幾乎每天交流，有一天我跟他說我想加入俄軍，他就幫我找到了渠道。」

問：「你怎麼看待美國在日本插滿軍事基地？」（背景重機槍射擊）

馳唯：「日本國民覺得受到美國軍事力量所保護，所以大部分的日本人覺得沒有什麼問題。」

問：「你也這麼認為嗎？」

馳唯：「我認爲美軍是真的很強，但如果他們打贏了仗就變成軍政權（應是指魁儡政府）」「大多數的日本人都覺得有美軍在很安心，所以我無法多評論些什麼。」

問：「你怎麼會選擇加入俄羅斯國際旅？你來多久了？」

馳唯：「因為我喜歡俄羅斯更勝於美國；大約1個月」

問：「你覺得你有為日本過往的戰士價值觀做出一些貢獻嗎？你覺得現在是一名武士嗎？」

馳唯：「今天的日本，人們無法真正的去談、去聊『日本』了，彷彿身為日本人像個罪犯一樣。」「人們都像羊群一樣隨波逐流，抱怨這個抱怨那個，但都不採取行動。」「所以我來到俄羅斯，想像一名戰士一樣，而不是像羊群一樣死去。」

馳唯：「我無法理解，為何支持烏克蘭就是英雄，支持俄羅斯就是罪犯。日本憲法保障我們自由，但實際上我們卻『沒有選擇』的自由。」