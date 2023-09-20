繼2019年亞錦賽後，海盜隊旅美好手陳柏毓將再次披上中華隊戰袍，生涯首次出征亞運，他既期待又緊張，「不知道表現能否如預期一樣，但不管結果如何，全力以赴就好。」這次將和U18「黃金世代」隊友們再聚首，他也十分期待，「感覺應該是滿有趣的。」

陳柏毓今年球季都在高階1A打拚，在教練團控制局數的情況下，最終共投119.2局，投出124K，拿下5勝8敗、自責分率4.44的成績。

季初陳柏毓曾遇上肩膀緊繃的問題，但在防護團隊協助下幫助他渡過整個球季，季末狀況也未下滑，成為他本季最大收穫，「讓我知道怎麼遇到在低潮時如何調整。」

球季結束後，陳柏毓將投入杭州亞運，針對休季海盜隊並未說太多，只希望他接下來結束國家隊任務後可以好好休息，明年再見時能變成更好的自己。

上次亞錦賽，陳柏毓與「最強銀行員」吳昇峰當室友，這次則和紅襪隊旅美好手劉致榮睡一間，他透露，平時就有跟劉致榮有聯絡，「會聊聊大聯盟新聞，最近比賽的投球內容，看他有什麼角度可以給我建議。」

不過上次打亞錦賽時碰上18歲生日，學長們用「特殊儀式」為他慶生，讓他留下深刻回憶，這次亞運他也將度過22歲生日，且當天正好是中華隊出戰韓國隊的比賽，「就聽教練安排，要對誰沒想太多，但如果能在生日當天出賽應該是滿特別的。」