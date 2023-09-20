許瑋甯憑著人格解離的「林晨曦」一角入圍，被視為奪獎大熱門。（八大提供）

許瑋甯憑著《她和她的她》人格解離的「林晨曦」一角，入圍今年金鐘獎迷你劇集女主角獎，一洗3年前《誰是被害者》未入圍之憾。當時她被視為最大遺珠，她認為「遺珠」只是大家給的封號，已經忘記沒入圍的心情；這回金鐘入圍名單揭獎當下，她人在青島帶著媽媽、阿姨旅行，正在查公車路線忙著「當導遊」，直到旅程結束才能好好消化入圍的喜悅。

比起個人獎項，她更開心許多工作人員能一起入圍，「這部戲真的很難拍、很辛苦，我們才開拍一個禮拜就遇上疫情封城，等於是全部停工，再復工就是酷夏，拍攝不通風，每個人都要戴2層口罩，演員會被保護得比較好，燈光、攝影、服裝他們都非常辛苦。」她也將個人獎入圍歸功在好故事和好的對手演員，「如果沒有他們，晨曦不一定會被看見，所以任何一個角色沒入圍，我都覺得很可惜。」

許瑋甯和吳慷仁的暴力對手戲太過真實，讓觀眾心裡也有陰影。（Netflix提供）

劇中有段她被吳慷仁硬上的橋段，因為演得太過逼真，傳出她因此不敢再和對方合作。許瑋甯說她看到新聞先是很驚訝、然後笑出來，當下心想「怎麼會有這麼荒謬的事？跟我記得的不一樣。」她表示那場戲導演擔心2人都會受傷、心裡有壓力，反覆彩排很多次，且2人也不斷溝通，「有顆我要奪門而出的鏡頭，他要拽我的頭髮把我拉回來，我還跟他講我頭髮超多可以直接抓。」連宣傳時釋出的花絮都相當歡樂，她非常不解怎麼會有這樣的傳聞，「我們有共同朋友，拍完戲也都有一起出來吃飯啊。」

許瑋甯在演藝圈工作心臟也越來越大顆。（陳俊吉攝、場地提供：Salotto19食酒客廳）

許瑋甯雖已沒把這「非事實」的新聞放心上，但有回她接受雜誌專訪，分享19歲時廣告試鏡非常多，即使到了20歲，試鏡時自我介紹，仍會不小心口誤說成19歲。這段她認為是好玩的分享，沒想到卻被大做文章成「許瑋甯說謊」，她為此很不高興，「那次我真的滿生氣的，因為說謊聽起來像是指控，只是想分享有點蠢的事情，標題卻被下成那樣。」但人紅是非多，許瑋甯自認沒那麼脆弱，心臟也越來越大顆，「也不是只有我被這樣下標，大家都是，以後少分享一點就好。」

許瑋甯也想為劇組得一分。（陳俊吉攝、場地提供：Salotto19食酒客廳）

面對強勁的入圍對手，許瑋甯還是一貫優雅地認為平常心就好，但不諱言也想替劇組「得一分」。她說要越接近典禮才會開始緊張，尤其幾次金馬獎入圍，坐在台下，心臟都要從嘴巴吐出來，且揭獎前、後，鏡頭都會赤裸地對著臉部拍攝，直呼表情管理很難、壓力很大，「就會想真的拿到獎，我等下會不會語無倫次；沒拿到又要對鏡頭笑，比演戲還難。」

許瑋甯提到老公邱澤總會露出害羞的甜美笑容。（陳俊吉攝、場地提供：Salotto19食酒客廳）

被問到老公邱澤是否替她開心，許瑋甯甜笑點頭，邱澤也是入圍常客，希望她平常心看待？「我們2個工作都一段時間了，我們都知道狀況是怎樣，比較不會要彼此平常心。」

前陣子她和邱澤到荷蘭看F1賽車比賽，難得放閃，第一次親臨現場的許瑋甯，被宛如派對的超嗨氣氛感染，頻起雞皮疙瘩，還大力推荐此行程。她說雖然賽車她只懂得皮毛，但對於開車她自誇開得很不錯，拍戲時許多開車飆速的鏡頭，她都親自上陣，連導演都嘖嘖稱奇。老公有稱讚開車技術？「我們開車都是很穩、很遵守交通規則，他沒有特別稱讚，但應該也覺得我開得不錯。」

《她和她的她》由八大電視出品、四方四隅與華文創製作，於Netflix獨家播映。