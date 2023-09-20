流浪動物除了會造成環境問題外，若數量聚集到一定的程度，更可能會對民眾的人身安全造成影響。一名女網友透露，昨（19）日在台南高鐵站的停車場被流浪狗狂追，期間包括鞋帶、腳踝等都被咬，引起網友討論，結果不少人都說台南的流浪狗很多，甚至分享聚集地，互相提醒經過要小心。

一名女網友昨日在「Dcard」表示，晚間抵達台南高鐵站平面停車場時，一下車旁邊就有一隻流浪狗跑過來緊跟，不論怎麼趕都趕不走，一直咬她的腳踝及鞋帶，雖然在停車場管理人員的協助下，有順利的走一小段路，但走沒多遠流浪狗馬上又跟上來，而她擔心推開、用行李阻擋等行為會激怒狗狗，導致她只能一直被騷擾，兩隻腳的鞋帶頻頻被拉開，原本短短5分鐘的路，最終花了近10分鐘才進到高鐵站裡面。

原PO提到，雖然該流浪狗咬腳踝的力道不算太大，僅讓她感受到輕微的疼痛，但在狗狗真的咬下去之前，根本沒辦法確認會不會見血，連有在動物醫院、寵物美容上班過的她都感到相當不安，更何況是老人或小孩，「高鐵如何處理？ 是否能管控在外野狗？」

其他人看完紛紛喊「台南高鐵那邊真的超多狗，每次晚上去那邊附近都要很小心」、「那邊很可怕，前男友在那附近唸書，之前他載我騎車路過，那邊的狗還會衝過來」、「台南轉運站後面的停車場，大家真的要小心怕狗或騎機車真的不要停那邊」。

不少網友也互相提醒台南流浪狗的聚集地，說「台南高鐵站到台南會展中心那一大片，野狗非常多，我的公司在那附近，同事早上上班很常看到狗追人…我們有去市政府反應，但得到的回應也只是抓了結紮後再放回原地」、「之前在台南騎車去國聖燈塔的的路上，也被狗咬傷，打電話通報動保局，反而是先檢討受害者一樣，問我是不是沒停下來才被咬，我就是停下來才被攻擊的」、「X的台南的流浪狗真的超多，連文元那邊都有流浪狗，真的是落後地方」。