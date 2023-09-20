台北市長蔣萬安上任至今未滿一年，出現了市府首任局長遭到調職。據了解，蔣市府下周起將進行人事調整，擔任觀光傳播局長陳淑慧轉將任參事；局長一職則將由北市府副祕書長王秋冬接任，副秘書長一職仍兼任。

市府人士表示，台北市長蔣萬安肯定陳淑慧局長在觀傳局任內的貢獻，除了感謝她對主辦跨年、「台灣燈會在台北」等活動的用心，也推出首次以帶狀活動規劃的大稻埕夏日節，活絡地方商圈，為觀光融入在地生活帶來新的可能性。

市府人士指出，陳淑慧局長轉任參事之後，將持續借重其經驗與長才，從市府層級提供觀光旅遊與行銷的觀點，協助局處進行觀光行銷的整合與協作，整體帶動台北市的觀光環境與市政發展。

市府人士指出，觀傳局長由王秋冬副祕書長接任，王副秘書長目前督導的局處業務就包含了觀光傳播，熟稔相關業務，也期待能借重王副秘書長的內外溝通協調能力，加強觀傳局的行銷與傳播職能，讓作為首善之區的台北，有更多市政亮點被看見。