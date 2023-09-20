台鐵一名蘇姓列車長（事發後已轉調內勤）愛慕女同事雅雅（化名），去年（111年）6月初開始持續偷拍、跟蹤，時間長達2個多月，還在雅雅執勤時盯梢、守候，並逼問甲：「為什麼不理我、不跟我當朋友？」雅雅飽受精神折磨，傳訊給蘇男「你經過一直看我，真的讓我覺得噁心想吐還很害怕，晚上又要吃安眠藥才能睡覺。」

判決書直指出，蘇男6月7日在雅雅執勤時，盯梢、守候接近雅雅的工作場所，並逼問：「為什麼不理他、不跟他當朋友？」雅雅表示要報警後，蘇男依舊不離開，還一直要求約會。

6月11日，蘇男尾隨接近雅雅，還逼質問：「為什麼不跟我當朋友！」此舉，影響雅雅未能準時讓司機員駛離車站，導致列車延誤。

蘇男7月5日委託2人共同朋友傳訊，「今天是妳的生日，我很希望至少能跟你說一聲祝妳生日快樂，所以我請XX代我向妳轉達，這段時間以來我其實也都有思考和反省自己的問題在哪裡，如果有一天妳能夠原諒我，還願意再給我一次機會讓我當妳的朋友的話，希望有機會再見面時妳能夠跟我打聲招呼。」

雅雅則明確回絕：「對我而言，看到這個會覺得不適，這也是騷擾，求他放過我，我就能快樂。」

7月24日蘇男則監視、觀察雅雅行蹤，讓雅雅感到十分恐懼。雅雅只好暫時解除對蘇男的LINE封鎖，傳訊：「你經過一直看我，真的讓我覺得噁心想吐還很害怕，晚上又要吃安眠藥才能睡覺。」

「從去年12月開始，我不停拒絕你還是依然這樣，我都因為你一直的跟蹤騷擾，害怕到要看精神科吃藥，你為什麼不放過我」、「因為你把我逼在角落，我有多害怕，害怕到崩潰大哭，我已經承受這些壓力，我覺得我快承受不住了。還要在我生日騷擾我，我看到你的訊息，我多崩潰，多害怕。」

蘇男則回覆：「生日訊息是我叫XXX傳的。是我要求他這麼做的。」、「我知道你看醫生吃藥時，我心裡也很難過。」、「我的確跟他（指XXX）說過，我看到有一個男生一直出沒在你附近。讓我很不爽。這也是為什麼，我六月會忍不住又去找你說話的原因之一。」

「我光是看到你在剪收，你都害怕我。」、「我承認，我很希望可以在你離開XX去XXXX前，能得到你的原諒，能跟妳恢復互動。即便知道妳心中有陰影，我還是一直盼望著有一天我們可以對話，可以打招呼。」「我不想要一直被妳討厭恐懼害怕，」也不想要妳被別人追走。」

法官審酌，2人是同期的同學，蘇男不思以理性、正當方式追求異性，為滿足自身私慾，竟不顧對方意願屢屢侵擾，使對方處於不安環境，嚴重影響其正常生活；蘇男犯後坦承犯行，但雅雅無調解意願，迄今未能達成調解或賠償損害；日前依違反跟蹤騷擾防制法，判決應執行拘役85日，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。