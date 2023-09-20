進口蛋爭議波及食安問題，傳出有業者違規將進口液蛋混入國產液蛋，供應學童營養午餐。對此，民進黨立委林淑芬20日三問食藥署，有無對進口蛋進行管理配套措施？有對各業者輔導和加強稽查嗎？有針對上架殼蛋、加工後的加工蛋、液蛋進行後市場稽查嗎？她喊話，政府應讓人民可以安心無虞的購買蛋品，讓家長放心孩子在校園的食品安全。

林淑芬指出，這陣子進口蛋事件沸沸揚揚，甚至出現業者將效期標示錯誤，造成消費者人心惶惶，但早在農業部透過中央畜產會購買1.45億顆進口蛋時，食藥署有沒有針對如此大量的進口蛋進行管理配套措施呢？

林淑芬表示，在大量進口蛋發配給各業者進行標示和加工時，食藥署有對各業者輔導和加強稽查嗎？在專案進口蛋品流入市面後，食藥署有針對上架殼蛋、加工後的加工蛋、液蛋進行後市場稽查嗎？

林淑芬提到，她去文詢問食藥署今年初至今是否有針對專案進口蛋品進行後市場稽查，食藥署至今仍未回覆。

林淑芬強調，政府確實應要求各業者落實上架殼蛋、液蛋或是各類加工食品符合食品安全衛生管理法的規範，讓人民可以安心無虞的購買蛋品，讓家長放心孩子在校園的食品安全。