根據《菱傳媒》2024總統大選最新民調，民進黨參選人賴清德支持度42.52%，領先民眾黨參選人柯文哲24.23%、國民黨參選人侯友宜的22.25%、鴻海集團創辦人郭台銘的6.58%。針對雞蛋爭議，沒有傷到賴清德嗎？媒體人黃揚明指出，因為這份民調做的時間是在12日左右，而這個星期的發展還沒顯示。

針對總統大選最新民調，黃揚明今(20日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，《菱傳媒》民調的特性，是釣魚民調，不只透過手機簡訊，還會透過e-mail，或是它有好幾個管道，會把問卷訊息，傳達到它想傳達的所謂樣本。而這些潛在的樣本，要主動點擊、連結、去填答、這個模式，並不像我們傳統的電話民調，或是訪員式民調，它會有一個現象，釣魚民調的趨勢不容易變化 。

黃揚明指出，賴清德有一個部分，各個陣營都要去注意。該民調在中立選民方面，賴清德為30.5%，領先所有候選人，柯文哲為26.85%，侯友宜、郭台銘差不多16多趴。賴清德除了鐵粉，在不表態或是特定傾向，目前是趨於領先，他的鐵粉比政黨都強，加上在中立選民的比重又多，所以賴清德民調自然會領先。

主持人馬千惠問到，雞蛋這件事，沒有傷到賴清德嗎？黃揚明點出，這份民調做的時間是在12日左右，而這個星期的發展都還沒跟上，雞蛋爭議的關鍵是在16日，16日查到混蛋，進口蛋混進國產蛋，已經進入市面，整個疑慮就會燒起來。而這份民調的調查期間，雞蛋發酵還沒到，所以民調不會反應出來，況且這種民調不容易受到外界新聞時事的影響。

黃揚明質疑，這份民調還是凸顯賴清德有絕對優勢，但是現在新聞時事真的對民調沒有影響嗎？他打一個問號。