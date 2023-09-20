台北市長蔣萬安上任至今未滿一年，出現了市府首任局長遭到調職。據了解，蔣市府下周起將進行人事調整，擔任觀光傳播局長陳淑慧轉將任參事；局長一職則將由北市府副祕書長王秋冬接任，副秘書長一職仍兼任。對此陳淑慧接受訪問時相當坦然，表示團隊在不同的階段做不同的事，自己僅是團隊內正常的分工，不會覺得是被下放或冷凍。

局長一職遭拔，陳淑慧接受訪問時表示，她認為職務調動僅是一個團隊在不同階段做不同的事，並且是過程中的正常分工，「我們就是一個台北的團隊，大家分工做事，下個步驟可以做什麼事，就繼續做什麼事。」

至於針對接任的市府副秘書長王秋冬，陳淑慧直言是一個非常好的人選，能力與實力都不在話下，且本來王秋冬就是督導觀傳局的副秘書長，在職務交接上應無太大困難。

而被問到心情是否受到影響？陳淑慧則笑著表示「你們聽到我的聲音有覺得有嗎？」並表示任何部門都有各自的工作與任務，北市府本來就是一個服務部門，公務員就是最大的服務業，不管在哪個部門，就是盡最大能力做自己該做的事。