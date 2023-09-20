毛祁生為脫戲勤健身。（三立提供）

蕭鴻（左）和毛祁生互動相當曖昧。（三立提供）

三立電視Vidol影音推出的原創都會BL影集《VBL》系列受到觀眾歡迎，《絕對佔領》才推出不到一周就獲得肯定，觀眾覺得飾演總經理的毛祁生霸氣、小秘書蕭鴻可愛，完全撩住粉絲們的心，特別是小秘書剛上任，就把咖啡潑到總經理身上，讓總經理展露出結實線條身材，紛紛留言說霸總的身材實在太可口了。

蕭鴻透露自己在片場會情不自禁偷摸兩把：「我滿開心的，因為現場其他人都只能用眼睛看，感覺好像我們變得更親密了。」也表示自己很喜歡有毛祁生在身邊：「如果毛祁生不在我的右邊的話很不習慣，因為發生任何事時我都會想要看他一眼，如果有一天他不在了，我大概會跟堯舜宇一樣慌張吧！」毛祁生也很有默契地回答蕭鴻的存在，讓他很有安全感，只要在自己不自在或對環境陌生的情況下，都會很自然的去找蕭鴻。

毛祁生和蕭鴻表示2人在拍戲初期收工後就會一起去健身，蕭鴻雖然本身也有健身習慣，但毛祁生的訓練量讓他很很驚人，而蕭鴻本來就有健身，試戲時實際身材偏壯，經紀人要求他演小秘書要讓肌肉消風，不可鍛鍊背肌胸肌。在拍戲現場，毛祁生上戲前會再多做運動讓肌肉充血，蕭鴻則充當人體健身器材，讓毛祁生按著自己的左右手臂，蕭鴻發力抗衡，好讓他鍛鍊胸肌。

蕭鴻笑說兩人拍完戲會互傳上身半裸照，相互檢視對方健身進度和身材，而毛祁生的手臂肌最讓蕭鴻羨慕，因為線條非常明顯，胸肌和腹肌就像巧克力一樣塊塊分明，還透露毛祁生平日私下穿著是運動風，喜歡穿運動背心秀出手臂肌。

而毛祁生則說最喜歡蕭鴻的腹肌和人魚線，「那很難練出來的，他天生有材料。」毛祁生為了維持傲人身材，在不拍戲期間也都維持健身，因為隨時都要準備好。如果拍戲期間有裸露的戲，毛祁生是從前一天就開始禁食，前一天傍晚開始禁水，連水都不喝，他說：「這樣脫水到極限，肌肉才會更好看。」但痛苦的是他常希望脫戲能第一場就拍掉，但往往都是最後一場拍，等於要禁食兩天，大家放飯時我都躲很遠，不敢聞到飯菜香。

《絕對佔領》每週五晚上八點播出，請鎖定平台Vidol、KKTV，海外平台是RakutenTV、Video Market、Viki、GagaOOlala。