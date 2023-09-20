許淑華示範「抗震保命3步驟」第一個步驟是「趴下」。（南投縣政府提供）

許淑華示範地震保護第二步驟「掩護」，蹲在桌下以桌面保護頭頸及身體，避免遭掉落物砸傷。（南投縣政府提供）

許淑華依照消防局指示示範最後一個地震保護動作「穩住」，緊握桌腳穩住身體，保護好頭部。（南投縣政府提供）

9月21日國家防災日前夕，南投縣長許淑華為強調地震防災重要，特別示範「趴下、掩護、穩住」3個保護動作，提醒鄉親加強防災意識外，近日地震頻繁發生之際也可以自行演練，保護自己也保護家人。

許淑華說，921大地震今年屆滿24年，南投縣集集鎮又是當年921大地震震央，中央明訂每年9月21日為「國家防災日」，除了紀念921，並全面推廣地震避難知識及技能，希望民眾平時加強防災整備。

為宣導地震防災，許淑華與南投防火宣導隊在縣府會議室內示範如何「趴下、掩護、穩住」3個防災動作，呼籲大家遇到地震來臨時，落實這3個動作，保護自身安全。

消防局說明「抗震保命3步驟」首先第一個步驟是「趴下」，只見許淑華當場示範低姿勢進入桌下，一手握住桌腳，一手護住頭頸。

接著許淑華示範第二步驟「掩護」，蹲在桌下以桌面保護頭頸及身體，避免遭掉落物砸傷。

最後一個步驟「穩住」，許淑華也依照消防局指示，緊握桌腳穩住身體，保護好頭部，但不要將頭部頂住桌子避免遭重壓傷頭頸部。

許淑華說，民國88年南投921大地震，至今已經24年，新世代很多人未曾經歷地震恐慌，也缺乏防災及防震經驗，921前夕她希望提醒所有民眾，對於防災避難能有更多的知識和準備，尤其是學生可能不知道地震的嚴重性，透過宣導活動，盼吸收相關知識。

她也呼籲民眾，家中平時備妥應急防災包，將必需品放到防災包內，以備不時之需；平時應注意政府宣導各項防災措施，吸收防災知識，遭遇地震時才能從容因應不慌張。