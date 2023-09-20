在9月20日的2023中國500強企業高峰論壇上，中國企業聯合會、中國企業家協會連續第22次發佈「中國企業500強」名單，顯示今年有16家企業的營收突破兆元級別（人民幣，下同），並以中國國家電網的3.57兆元營收位列第一。這也是國家電網連續第三年奪冠，同時中國石油以3.25兆元營收排名第二、中國石化的3.17兆元排名第三。

另外進入前10名的大陸企業還有中國建築、工商銀行、建設銀行、農業銀行、平安保險、中國中化與中國中鐵。

據每日經濟新聞引述該報告，統計2023大陸企業500強的名單，共實現淨利潤4兆2938億元，比上年500強減少3.8％。而同期美國500強、世界500強的淨利潤分別減少了14.97％和6.49％。

另外2023大陸企業500強資產利潤率為1.07％，比上年下降0.13個百分點；淨資產利潤率為8.14％，比上年下降0.90個百分點。