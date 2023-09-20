數十個國家將於今天簽署一項保護公海的歷史性協議，希望這項目的在保護對地球至關重要的生態系統協議能夠盡快實施。

歷經長達15年的討論，聯合國6月通過首個保護公海的國際條約。

法新社報導，非政府組織「皮尤慈善信託基金會」（Pew Charitable Trusts）成員克拉克（Nichola Clark）表示，在年度聯合國大會期間展開簽署，「代表建立實質保護的重要步驟」。

「我們開啟了新頁，全球社群必須採取大膽行動以落實這些保護，並確保海洋龐大的多樣性寶庫持續造福海洋健康和全球仰賴海洋的社區。」

「公海條約」的「公海」指的是所有國家都有權利捕魚、航行和做研究的國際海域，目前只有1%的公海受到保護。

各國政府去年12月在加拿大蒙特婁（Montreal）通過一項歷史性生物多樣化協議，同意在2030年前保護全球30%的海洋和陸地。對這個目標來說，公海條約至關重要。

公海條約將在60個國家批准通過後的120天生效。

根據聯合國，超過60個國家計劃在今天簽署公海條約。但正式批准通過與否仍有待各國本身的程序。

國際綠色和平（Greenpeace International）臨時執行董事克利斯坦森（Mads Christensen）希望條約能在2025年，也就是下一屆聯合國海洋會議在法國舉行前生效實施。

克利斯坦森指出：「我們只剩不到7年時間來保護30%的海洋。沒有時間可以揮霍。批准的競賽已經展開，我們呼籲各國展現積極態度，批准並確保條約能在2025年生效實施。」