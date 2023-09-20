美式賣場好市多提供各種美味熟食供會員選購，其中口味多樣的披薩就是熱門美食之一。一位男子抱怨，近日他在好市多買了單片白醬起司雞肉披薩，沒想到披薩邊竟佔了超過1/3面積，貼文曝光後引發熱議，不過有內行人指出，其實他指的區域並非未鋪料，而是只鋪上了起司，因此該區域可以稱作是「起司麵包」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「喜歡吃邊邊的朋友，推薦購買披薩，邊邊佔了超過三分之一面積唷！」，仔細一看附圖可以發現，原PO買到的披薩食材只鋪了前方的一半，後方則能看到一片烘烤至膨脹、焦褐色的起司。

對此，許多網友紛紛回應，「這個價錢了是還想怎樣？」、「我覺得這比例還好耶，雖然冷掉的披薩邊很難咬就是了」、「先看看價錢大小再來酸！」、「滿滿的起司」；不過有人認為，「這擺明了就是服務員灑料沒有平均就扔到烤箱了，怎麼會跟價格有關係，難道只要價格便宜就可以隨便製作嗎？」、「說真的配料沒有灑均勻是真的很滅火，不管你的價錢高低，把產品做好是最基本的吧！」。

另外還有人說明，其實原PO所說的雖然的確沒有鋪料，但仍不算是披薩邊，「這不是邊喔！」、「照片上的邊其實是起司，烤得融化焦焦的起司，aka cheezy bread起司麵包」。