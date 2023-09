9m88今彩排,Gummy B助陣獻上「紅辣椒」項鍊。(KKLIVE提供)

9m88今彩排,預告將在演唱會上放送驚喜。(KKLIVE提供)

9m88即將在9/23、9/24連兩天開唱,她不僅要化身唱跳歌手,展露苦練多時的舞蹈才華,更將大秀語言天份「四聲道」齊開一口氣唱足中、英、日、台語好歌。她20日彩排受訪時,被問到感情狀況,她表示,自己已經單身超過3年,身旁沒有對象,出國工作也沒人搭訕,是感情絕緣體。

她心目中的理想男神是韓星南柱赫,希望未來的另一半要有禮貌、孝順、外型順眼,也不排斥跟圈內人交往。

有著好人緣的9m88這次演唱會除了找來金曲歌王蛋堡及創作鬼才黃宣分任兩天的嘉賓外,更邀來《大嘻哈時代2》的亞軍Gummy B助陣,Gummy B獻上「紅辣椒」項鍊,除了預祝演唱會「紅紅火火」,Gummy B更表示:「聽說紅辣椒的辣椒素有助於頭髮生長及防落髮,剛好呼應演唱會名稱『我的頭髮長長了』,也代表票房長紅!」

9m88睽違3 年全新個唱「9m88我的頭髮長長了 Long Time No See 演唱會」將在9/23、9/24兩天於Zepp New Taipei登場,請上KKLIVE官網查詢。