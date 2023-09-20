台中市政府追查進口蛋流向，查獲2間液蛋製造廠曾使用巴西蛋卻標示產地為台灣，且業者更驚爆是依照農業部指示，瞬間引爆各界討論，有網友就想到消基會抽查市面上的豬肉，卻全無萊豬一事，驚呼「市面上買不到萊豬的原因也是一樣？」

台中2間液蛋製造廠受中央畜產會委託，從6月開始就使用進口蛋製作液蛋，但卻標示產地為台灣，事情曝光後，有業者坦承相關行為是依照農業部指示，「農業部要求，我們敢拒絕嗎」，並透露所有證據都有好好保留。

農業部則解釋，進口蛋做成冷凍液蛋屬於「實質轉型」，因此製造地可以標示為台灣，不過後來食藥署認為冷凍液蛋不適用相關定義，因此在7月時通知業者，將標示改為原產國，並稱中央畜產會委託加工的冷凍液蛋會回到畜產會倉庫，不會有外流的情況。

然而，消基會今年5月曾抽查289件市面上的食品，但卻完全沒發現任何一件標示含美豬成分，如今爆發液蛋產地的爭議，也讓PTT八卦板的鄉民們驚呼「市面上買不到萊豬的原因也是一樣？」、「看這臭蛋這樣弄，萊豬99%也是這樣弄」、「市面上都是台灣豬、沒萊豬，感謝黨」、「照這劇本萊豬很不妙」。