新竹市長高虹安19日被爆出護航寡婦樓都更案，新竹市府以相關審議多為前市長林智堅及代理市長陳章賢任內核定回應。對此，媒體人李正皓再度踢爆，高虹安與回建築房東林美滿2人還有牽扯到其他都更案。不過高虹安今（20）日在臉書回應並還原「寡婦樓」都更案時間軸，強調寡婦樓都更案前市府任內即已啟動都更前程序。

高虹安20日在臉書上PO出一篇「抹黑不代表正義，不容真相被造謠掩蓋」的文章表示，「特定名嘴、民代近期鋪天蓋地不實抹黑指控新竹市寡婦樓都更案、昇益合建都更案、水源自辦農村社區土地重劃涉及圖利建商、對價關係，市府發出相關澄清新聞稿卻不斷被有心人士無視、持續傳遞不實訊息，不僅嚴重傷害新竹市府形象，也打擊基層公務人員士氣，讓第一線局處首長忍無可忍，今日下午主動召開記者會向外界澄清」。

高虹安指出，「寡婦樓都更案前市府任內即已啟動都更前程序」，更提到寡婦樓都更案於104年由國防部委託內政部營建署發包，分配權值為國防部約134億元、國產署約7737萬元、理銘開發約8.3億元，其中理銘開發為營建署發包得標廠商。高虹安說，寡婦樓都更案範圍屬國防部土地，為國防部主導之都更案，是國防部為了活化國公有土地，委託內政部營建署城鄉分署發包公開招標，由理銘開發股份有限公司得標，早在103年6月17日簽約。依都更前參與分配的權利價值估算，國防部都更後分配權值約為134億元，國產署約7737萬元，理銘開發約8.3億元。因此，根本不可能有市府圖利廠商百億的情事，特定名嘴的指控完全子虛烏有！

高虹安更解釋，寡婦樓都更案於104年3月24日通過都更（事權）計畫報核、105年5月7日環保局召開第1次初審會議、110年4月22日再次確認寡婦樓一號廠房不具文資身分，並於111年9月5日通過綠資源審議會。換言之，在前市長林智堅、前代理市長陳章賢任內就已執行，絕無所謂「在林前市長任內凍結，並於高市長任內才重新啟動」的情形。而寡婦樓都更案文資審議與環評都尚未通過，「絕無外傳有光速審核通過情事」。

高虹安也針對「昇益合建都更案並沒有光速通過，和其他合建都更案審查時程相同」指出，該案為地主100%同意合建都更案，於111年6月13日啟動，歷時1年2個月，112年7月通過，與其他合建都更案審查時程大致相同，沒有所謂速審速決，#並無名嘴所稱特殊待遇。同時「水源自辦農村社區土地重劃是林前市長任內核定重劃計畫書」，高虹安強調，「上任迄今，從未核定任何新的自辦重劃案！例如，目前本市都委會審議中的中油油庫市地重劃案（面積11.55公頃）即是規劃由新竹市政府公辦開發」。

高虹安也說，「本市擬定都市計畫（頭前溪沿岸地區）主要計畫推動超過二十年，虹安上任後，市府延續爭取行政院納入國家重大建設，以為新竹市未來發展而努力推動，所有流程都合法、合規、禁得起檢驗」，至於林智堅前市長訂定「新竹市市地重劃政策白皮書」宣示市府將以公辦市地重劃及區段徵收為主，避免公共利益淪為私人壟斷」的說法，高虹安直言，「完全不符事實，前市長林智堅任內，核准『自辦』重劃面積達148.65公頃，實際辦理公辦市地重劃總面積僅3.37公頃，核准的自辦面積是公辦面積的44倍！」

最後高虹安也呼籲，「今天市府一級主管也明確說，虹安上任後，並未主持都審會議，未干涉公務員專業依法行政，更未下指導棋，絕無謠傳貪污對價關係，這些不實指控不僅是對虹安的政治抹黑攻擊，更是對市府公務員的極大抹黑和嚴重傷害，甚至阻礙市府政策推動。請特定名嘴、民代勿拿著公文看圖說故事、勿竹篙湊菜刀，也盼媒體記者勿捕風捉影」。