官方伊朗通訊社（IRNA）報導，國會今天決議試行「支持希賈布（Hijab，頭巾）文化與貞潔」法案3年，以對藐視伊斯蘭衣著規定的女性加重處罰，最高可處10年徒刑。

法新社報導，根據伊朗嚴格的衣著規定，女性必須遮蓋頭部且穿著樸素。但自去年9月庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死掀起大規模示威浪潮後，伊朗女性愈來愈常出現藐視衣著規定的情況。

當時22歲的艾米尼疑似違反穿著規定，遭到道德警察逮捕，並在拘留期間死亡，引發全國各地抗議活動，共有數千人遭到逮捕、數百人死亡，其中包括數十名安全人員。伊朗官員稱這是外國煽動的「暴動」。

依照新的法律草案，伊朗女性若「配合外國敵對政府、媒體、團體和組織」，未穿戴頭巾和適當衣著，可能面臨5至10年徒刑。法案尚須經伊朗的憲法監護委員會（Guardian Council）同意。

自1979年伊朗爆發伊斯蘭革命後的頭幾年至今，女性遮蓋頭部和頸部成為強制規定。

近月來，當局和巡邏警察已加強打擊違規的女性和商家，有商家因此遭到勒令停業，公共場所也架起監視攝影機來監督違規情況。（譯者：張正芊/核稿：施施）1120920