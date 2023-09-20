台中市大里區金寶蛋品被查到用進口蛋製成蛋液，將產地標示為台灣，該公司今天下午拉下鐵門，並將聲明貼在鐵門上強調是農業部委託。（張亦惠攝）

進口蛋爭議延燒，台中市政府衛生局食安處接獲雲林縣政府情資，今天查獲金寶蛋品科技、新德貿食品6月起使用土耳其、巴西的進口蛋製成蛋液後，將產地標示為台灣。業者稱是受農業部、畜產會委託，民代痛批，農業部別再「擠牙膏」，一次說清楚。

國民黨台中市議員楊大鋐表示，若真的如業者所說只是幫中央代工，那業者是被中央所害，農業部要出來講清楚，不要讓業者背黑鍋、商譽受損，市府也應幫忙業者回覆商譽。

楊大鋐指出，一開始中央就不願意放出資訊，後來在地方政府不斷呼籲下才公布流向，現在又陸續爆出爭議，呼籲中央不要再「擠牙膏」，一次把資訊全部公布，否則讓地方政府跟業者無所適從，中央要負最大的責任。

民眾黨台中市議員江和樹指出，台灣目前遇到「蛋慌」，農業部找大里的蛋液商，將進口蛋製成蛋液後，產地標示成台灣，這難道不涉及詐欺嗎？呼籲市府一定要對農業部提告，不敢相信政府會叫人做違法的事。雖廠商說蛋液已由畜產部全數載走，但市府也要查清楚是否有流到市面上的進口蛋液。

江和樹無奈呼籲，大家這幾個月先不要吃雞蛋，確保不會有事，因為現在的政府已經不可靠了。