「舞蹈界性感女神」KIMIKO(林睿君)，保有凍齡美貌和凹凸有致的身材曲線，看不出來已經44歲，曾留學美國紐約學習舞蹈，回國後成為多位藝人的編舞老師，受許多舞蹈節目邀請擔任評審，在舞蹈界很有份量。今（20日）她在社群分享疑似被性騷，她也呼籲「如果對方出現令妳不適的肢體動作，就立刻遠離」。

KIMIKO今於facebook發文，透露下午到某辦事處領號繳費，由於現場人多所以她到無人的位置坐下等，在滑手機時突然感覺有物體不斷靠近，抬頭後發現是一位上了年紀的阿伯，對方似乎是想靠近看KIMIKO背後的展示機，於是她往旁邊移動，並向對方點頭致意，「沒想到⋯⋯⋯他居然不斷地直接把自己的下身往坐著的我緊緊貼過來，絲毫不理會，已察覺情況不對勁」。

當下她拿起大袋子隔開雙方距離，且冷眼狠瞪著阿伯，「或許他以為我不敢反應假裝慢慢踱步拉開距離的他，趁著我低頭打字回訊時，突然再次貼近」，對方的舉動讓KIMIKO不忍了，直接站起來假裝講電話大聲說：「我遇到變態，幫我打電話報警」，對方發現她不好惹後就立刻用驚人的速度往外跑，超離奇轉變讓她瞬間愣住。

KIMIKO推測對方應該是累犯，「因為他的外觀算是正常，不會讓人第一時間出現警覺性，也清楚知道怎麼藉由桌椅的角度擋住自己的猥瑣舉止而且懂得觀察四周又熟悉出入口路徑」，KIMIKO認為遇到這種猥瑣男的當下會害怕是很正常的事情，腦中一片空白也正常，如果有人做出令人不適的動作就要立刻遠離，千萬不要忍耐，要表現出不好惹不怕事的樣子，希望大家都能保護好自己。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。