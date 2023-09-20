「基北北桃環保交流合作平台」於19日召開會議，新北市環保局於會中分享「打擊廢棄物跨域非法棄置」的合作案例，並提案「垃圾收運訊息同步發布機制」，以提升查緝跨區域環保犯罪之效率，並增進民眾生活環境的品質。

新北環保局長程大維表示，近年全國廢棄物非法濫倒案件屢見不鮮，新北強力查緝環保犯罪，自2023年1月至8月共計攔查可疑車輛149車次、告發113件。另為遏止不肖業者跨區域非法棄置，基北北桃四市環保局創建「即時通報稽查聯繫管道」，透過第一時間通報，棄置地縣市可立即針對清運車輛行經路線及棄置地點加強查處。

新北環保局於交流平台會議分享，去年與基隆合作破獲集團性非法棄置案例。案件之初由基隆市派出所員警發現位於七堵區華新一路某處道路及邊坡遭棄置大量廢棄物，經通報基隆環保稽查員破袋稽查，內容包含廢木材、塑膠管線、漁網、磚瓦石塊、紙張等，隨即調閱監視器影像發現可疑車輛，但車牌卻遭遮掩無法辨識。後聯繫新北環保局共同調查，發現該廢棄內容物與新北曾查獲的棄置案件有相同物品，最終兩市環保局共同將本案移請檢調進行偵辦。

程大維表示，跨域合作可整合情資，提升破案率，如今基北北桃成立「即時通報稽查聯繫管道」勢必能更緊密合作，本次會議中四市環保局更詳細研商共同攔查的作業程序，以杜絕環保犯罪集團的不法行為。另外，針對與民眾生活密切相關的垃圾收運訊息，本次會議決議，如遇颱風、豪雨或停班課等特殊狀況，四市將同一時間即時發布垃圾收運訊息，避免產生資訊落差。