Marc Jacobs電光綠雙面圖紋尼龍羽絨外套，5萬2900元。（Marc Jacobs提供／朱世凱台北傳真）

Marc Jacobs焦糖褐The Curve曲線C包，1萬6900元。（Marc Jacobs提供／朱世凱台北傳真）

Marc Jacobs迷你鞋包吊飾手鍊，5990元。（Marc Jacobs提供／朱世凱台北傳真）

時尚品牌Marc Jacobs瞄準信義區消費潛力，全台首間全新概念店進駐新光三越信義新天地A8館，同時公開2023秋冬系列新品，並邀請范少勳、宋芸樺演繹。宋芸樺豪氣地說，已把身上穿的戒指耳環全包下，「我有選擇障礙就乾脆先拿回家再說，所以我一個人逛街是很恐怖的事。」范少勳則自嘲是客家精神，不過買女兒東西反而偏衝動，「我也希望女兒有多種選擇，我就是女兒傻瓜。」

Marc Jacobs黑白圓點Snapshot相機包是全新概念店獨賣款，1萬6900元。（Marc Jacobs提供／朱世凱台北傳真）

范少勳、宋芸樺以Marc Jacobs Monogram圖紋打造摩登時髦裝束現身開幕活動，宋芸樺稱讚LOGO圖紋呈現的幾何線條感既百搭又可展現層次感。范少勳則誇身上的電光綠外套很搶眼，也呼應現在最流行的多巴胺風格，為秋冬色系妝點歡樂色彩，同時點名最愛全新概念店獨賣包款—黑白圓點迷你St. Marc包及黑白圓點Snapshot相機包，「大小很剛好，男生背也好，給老婆背也很棒。」

Marc Jacobs全新概念店使用沉穩灰色作主色調，兩側流線設計的陳列櫃飾有燈條照明，Marc Jacobs Monogram圖紋壁紙、大理石紋地板同是灰色訴求視覺延伸的寬敞效果；此外，2023秋冬系列商品也已上市，包括The Sack Bag包袱包、The Curve曲線C包等，以奶油白、電光綠、冰薰紫及芭比粉點綴經典的黑白色系。服裝系列分3個主題包括空氣澎鬆感及流線設計、時髦運動風、多層次圓點與MJ Monogram圖紋，將「Runway秀場」伸展台上浮誇結構外觀的作品去蕪存菁，保留設計精隨與廓形，摩登感不失創意。