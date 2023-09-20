台南登革熱確診病例今天新增241例，累計8171例，截至目前共108人住院，各大醫院急診病患也明顯增加。防疫總顧問許以霖說，接下來將恢復新冠肺炎疫情期間的「台南共照雲」，輕症患者即使回家也會追蹤關心，提醒避免外出傳播疫情，一旦病情有異也會立刻請回醫院檢查。

隨著目前確診病例數已破8000例，雖多數為輕症，但每天到醫院急診病患不少，除輕症可以返家，部分患者仍需要住院觀察，鑒於醫院量能已受到影響，因此台南市統籌14家醫院啟動登革熱醫療量能平台分流，以利精準控床。

許以霖說，平台上線後可即時調度床位，以新樓醫院為例，今上午急診有10名登革熱患者待床中，郭綜合醫院主動表示尚有床位，解決病患等待之苦；至於最滿的台南市立醫院今上午也有19人待床中，都透過平台進行調控。他也提到，目前要求各醫院盤點床位，住院病患以登革熱為優先。

多家醫院私下表示，最近急診登革熱患者確實明顯較多了，但多數為輕症，評估為輕症就會請回，相較於2015年當時症狀嚴重，幾乎確診者多數要住院，醫院到處掛滿蚊帳，「簡直是一場惡夢」。

許以霖另也提到，接下來將重啟共照雲，關懷登革熱確診者。台南共照雲是在新冠肺炎疫情期間由南市衛生局發展而來，可下載居家隔離通知單及提問疫情相關問題，惟隨著疫情趨緩，且居家隔離政策取消，共照雲已退場。

鑒於基層噴藥防疫人員工作量倍增，南六企業董事長黃清山今天捐贈1萬份P95口罩，守護基層防疫同仁健康，包括疾管署副署長羅一鈞、許以霖、民政局長姜淋煌等人都到場，感謝企業拋磚引玉，捐贈防疫物資。