駐日代表謝長廷今天在臉書貼出與美國駐日本代理大使谷立言的合照，透露他在官邸宴請谷立言。謝長廷強調，台灣跟美國是「天然的民主好夥伴」，在餐會中，兩人也就各國近期動向、台日關係等主題交換意見。

谷立言是台灣女婿、曾擔任過美國在台協會（AIT）副處長，之後出任美國駐日代理大使，被認為傳達美日團結合作，且支持台灣作為的訊息。

謝長廷在臉書貼出兩人在官邸的合照，並表示，很高興有機會在官邸宴請美國駐日本大使館公使、也是台灣長年的好朋友谷立言。台灣跟美國是天然的民主好夥伴。在餐會中，我們就各國近期動向、台日關係等主題交換意見。

他說，在台灣時他知道谷立言的中文非常好，這次餐敘才知道原來日語更是流利，「不愧是非常了解台灣跟日本的資深外交官」。時局變得很快，能即時與國際重要友人見面，就重要議題交換意見，還是相當重要的。

谷立言畢業於美國馬里蘭大學政府與政治系及日文系，並獲得國際安全與經濟政策的公共管理碩士學位。曾任駐日本與駐菲律賓大使館政治事務官員，以及駐日本大使館軍政事務組組長、美國在台協會政治組副組長、副處長等職。

他也是美國首位參加日本外務省「貝克－加藤國際交流計畫」的外交官，這項計畫的目的在深化美日外交官對彼此國家的了解，也顯示谷立言對日本相當熟悉。