新北市政府為改善汐止社后地區交通壅塞，刻正執行「新社后橋園道段道路北延穿越高速公路工程」，目前已完成高速公路下方基樁切除工作，將進入下一個高難度的工程作業。為維持施工期間既有交通，特地變更工法展延工期至2025年12月，考量本工程為紓解汐止交通壅塞的重要建設，目前施工團隊正努力趕工，盼能提前完工還給民眾安全又便捷的道路。

工務局長祝惠美表示，長期以來汐止社后地區南北向聯絡道路不足，藉由將同興路從福德二路延伸，穿越福德三路及高速公路到康寧街，以分擔中興路的車流。高速公路下方採用「管冪工法」開挖，福德三路不能封閉施工，使得施工難度倍增，自開工以來，陸續克服交通改道、地盤改良、及排除中油管線群障礙等困難，施工團隊希望在「安全第一」的前提下，兼顧工程進度及品質。

新工處長王益翔說明，為降低對社后地區交通脆弱度的影響，市府決定變更工法，增加預算經費1.1億元及工期895天，於施工期間維持既有的交通。為克服施工難題所採用的施工方式，也受到全國各工程界高度關注，除了台大、台科大及北科大等多位學者專家參訪外，今年5月內政部長林右昌視察本工地時，看到施工團隊在惡劣限縮的地下環境以人工切除高速公路基樁，十分肯定團隊的努力。今(20)日下午台中市政府建設局副局長顏煥義特率局處主管來訪，由工務局副局長馮兆麟、新工處長王益翔代表市府接待，交流經驗與心得。

祝惠美指出，本工程計畫總經費約15億元，除內政部營建署補助外，新北市負擔近10億元，計畫道路總長約290公尺，道路寬度約28公尺，完工後可望有效轉移中興路車流，並與預計今年10月完工的汐止交流道增設南下入口匝道串聯，使社后地區南北向交通路網更完善便捷，同時藉由延伸「捷運共構橋」新社后橋路廊，串聯未來汐東線SB12站周邊人行動線，改善汐止人本環境與交通路廊。