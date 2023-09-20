上了年紀的人保護腦部機能的首要建議，除了社交活躍、健康飲食、遠離香菸，現在又多了一樣。日本長壽研究權威機構日前發布研究報告指，經常吃乳酪（起司）的人罹患失智症的風險較低。

英國《每日郵報》報導，位於日本愛知縣的長壽研究權威機構「國立長壽醫療研究中心」（National Centre for Geriatrics and Gerontology，NCGG）在國際期刊《營養素》（Nutrients）發表的研究成果指出，乳酪、乳製品能減少認知能力衰退機率，65歲以上長者常吃這類製品在注意力、記憶力、語言能力的表現更好。

提到降低失智症風險，衛生機關首長一般會建議大眾保持健康體重與血壓，切莫飲酒過度。NCGG的人員表示，以往研究指出，運動、地中海式飲食、乳製品攝取、適當飲用紅酒，可延緩或預防失智症與認知能力下降。其他研究顯示，大量攝取豆類製品、蔬菜、海藻類、牛奶與乳製品也有助降低癡呆的可能。

NCGG監測東京1504名65歲以上長者健康狀況與飲食習慣發現，常吃乳酪的人在認知測驗的表現較佳，這代表平常喜歡吃乳製品的人發生失智症的機率較低，因為乳酪可能含有能夠促進腦部機能的特定營養素，這方面仍待深入研究。

參與研究的東京長者80%的飲食內內容有乳酪，其中27.6%天天吃，23.7%每2天吃1次，每周或每2周吃一次的則佔29.7%；多達3分之2吃加工乳酪（Processed cheese），例如白黴乳酪（white mould cheese）佔比15.3%，新鮮乳酪（fresh cheese）佔比13%，藍黴乳酪（blue mould cheese）佔比2.5%。

這些長者接受認知功能測驗，包括辨別方向、注意力、記憶力、語言能力、視覺空間能力，滿分30分，得分23分以下代表認知功能較差。飲食攝取乳酪的長者得分平均28分，日常飲食不包括乳酪者平均27分。此外，常吃乳酪的受測者，BMI與血壓指數略低，步行速度較快，飲食內容更加多樣，不過膽固醇、血糖數值也比較高。

研究團隊表示，多種因子調校之後顯示，攝取乳酪與認知功能低下的情況呈反比。目前的研究成果尚無法證實乳酪能保護大腦健康衰退，仍待後續研究。

★中時新聞網關心您：吸菸有害健康。喝酒過量有礙健康。