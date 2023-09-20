全聯小時達「好好吃」平台鎖定菜籃族、上班族，照著食譜做就能將料理端上桌。（全聯提供）

通膨時代萬物漲，特別是食材成本不斷增加，疫情期間也不少家庭養成下廚習慣，看準這波「自煮商機」，全聯旗下全聯小時達獨創「好好吃線上可購式食譜平台」，可瀏覽短視頻食譜，從各式菜色中找尋下廚靈感，並針對喜歡的食譜，將該菜色所需食材一鍵打包至購物車。

全聯小時達生鮮雜貨快送服務，自2021年上線，搭上疫情期間民眾培養出的開伙習慣，即便進入

後疫情階段，小時達2023上半年也較去年同期成長超過2成，其中生鮮日配品項占比超過6成。而「好好吃」平台鎖定菜籃族、上班族，可免去採買備料時間，只要照著食譜做，平均15~30分鐘，就能將料理端上桌。

為了讓平台有更多的交流性，「好好吃」開放PX Pay會員可自由發布食譜，打造個人頁面，並結合追蹤、評分、收藏、分享等功能，自7月底試營運至今已累積超過500篇食譜投稿。看好互動食譜社群化發展，小時達也祭出好康，凡是在今年12／31前發文成功，一篇即贈100福利點，每月發文最高直接送4800福利點，還有不定期投稿活動，幸運得主有機會免費將機票、洗碗機、鑄鐵鍋等好禮帶回家。