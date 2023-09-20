農業部長陳吉仲昨晚為進口蛋爭議請辭，農業部今(20日)也特地為他舉辦「惜別會」，不少綠營人士也都非常不捨。政治評論員周偉航和菜農林佳新都直言，民進黨可以把陳吉仲放不分區第一。許多網友笑說，「包膜部長頂多排第三」、「搭配賴當副總統，無敵的吧」。

周偉航今在臉書粉專「特急件小周的人渣文本」表示，「陳吉仲這麼棒，民進黨可以放不分區第一或第二啊。不然基進也可以放，直接過5%。」

雲林縣菜農林佳新也在臉書發文說，「一堆側翼，民意代表在懷念陳吉仲部長的好，講的感人肺腑，看得我都覺得不捨了。既然這樣，應該建議民進黨要把陳吉仲部長，放入不分區第一名，至少也要是安全名單內，不然就太對不起陳部長了，這樣的人才怎麼能隨便埋沒。#負仲前行 #支持陳吉仲 #票投民進黨」

網友也笑說:「蠻有道理的」、「直接選區域吧，那麼棒的一個人，人民會給機會的」、「」現在賴真的還是躺著選，所以要開始自己增加難度了」。還有許多網友點名：「小智抄人已經預定第一，包膜部長頂多排第三吧」、「民進黨不分區第二放陳時中，基進不分區第二擺陳吉仲，這畫面太美了」、「再加碼一個王國材，生命就圓滿了」、「他跟陳時中列不分區前二，黨的國會席次一定超過三分之二」。