國民黨總統參選人侯友宜美東時間18日上午前往華府布魯金斯學會發表閉門演說並與智庫學者座談。馬歇爾計畫基金會學者葛來儀會後受訪時稱讚侯友宜準備充足，雙方一來一往對談，侯也都直球對決回答清楚。對此，前立委郭正亮直言，葛來儀明明比較偏民進黨，可是稱讚侯友宜，這不尋常！

國民黨總統參選人侯友宜美東時間18日上午前往華府布魯金斯學會發表閉門演說並與智庫學者座談。AIT前主席卜睿哲、約翰桑頓中國中心主任何瑞恩，以及馬歇爾計畫基金會學者葛來儀親自迎接。葛來儀會後受訪時稱讚侯友宜準備充足，雙方一來一往對談，侯也都直球對決回答清楚，讓他們充分理解侯對台灣及美台關係的願景。

葛來儀受訪時表示，這是他第一次見到侯友宜，是一個很好的機會，讓他們能夠好好了解侯對兩岸的看法。侯友宜準備充分，對他們所提出的問題侯也都直接回答，讓他們可以充分瞭解侯對台灣的願景。

對於侯友宜的印象，葛來儀認為，他已經做好了充分的準備，他所表達的相當全面，侯友宜確實傳達出他完全充分理解了台灣所面臨的挑戰，以及將來美台必須共同完成的事，因此對侯的印象是，侯確實完整思考過這些他即將面對的議題跟挑戰。

前立委郭正亮。（資料照片）

前立委郭正亮今（20）日在中天電視《綠也掀桌》網路政論節目中表示，這難以想像，因為葛來儀明明比較偏民進黨，可是出來稱讚侯友宜，這不尋常！

郭正亮也提到，AIT主席羅森柏格在僑宴就去了，從頭坐到尾，去AIT OFFICE再談一次。事實上羅森柏格來台灣就跟侯友宜見過面了，有必要這樣嗎？這唯一只有一個解釋，「美國要表現他對你…隱隱約約覺得你這人不錯！就是覺得你不錯！比預期好！」