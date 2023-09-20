無黨籍立委參選人王醒之表示，客運通勤供需失衡的問題，若只靠短期增班，就像暫時打了止痛藥。作為基隆的立委，更應該就供需數據與業者成本困境，及提升客運司機勞動環境等面向，監督中央提出系統性的解決方案。（王醒之辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

近期基隆各國道客運乘客大排長龍、脫班問題多，基隆各陣營立委參選人都相當關注。民進黨立委參選人鄭文婷近日宣布成功爭取1813G路線加開，並強調只有綠營才會做事，對此國民黨基隆立委參選人林沛祥20日發文反嗆鄭，連基本的客運路線名稱都抄錯，他已關注5年以上，並協調爭取班次。而無黨籍立委參選人王醒之則指出，未檢討問題一味要求增加路線或加開班次，是「飲鴆止渴」，應提出系統性解決方案。

基隆市通勤族眾多，有關國道客運問題，近日再次引起關注。特別是在9月開學後，每日有數10萬人往返於基隆市與外縣市，主要的客運路線如1813、1815、2088和9026等，常常面臨班次不足、大排長龍、客滿等困擾。

對此鄭文婷近期開始針對該議題多次在個人粉絲專頁上表示，已經與市府和客運業者等相關單位協調加開班次，並已解決通勤族的困境，強調只有民進黨才會解決問題。

而對手林沛祥則回擊，過去的5年裡，他每天都在站路口和客運站點，長期深入了解通勤族的實際需求，也早在2020年就已參與協調增加1813路線的班次和改善通勤品質。

林沛祥還指出，鄭文婷過去對於基隆通勤族搭車情況關心不夠，甚至連基本的客運路線名稱都抄錯。他認為這樣因選舉而出現的政治操作難以贏得基隆市民的信任。

林沛祥呼籲，解決基隆的交通問題需要專業知識和長期觀察，更需要實際的行動，才能夠改善基隆市民的交通問題與生活品質。

針對國道客運問題，王醒之則表示，自己經常看到基隆通勤族排隊苦等車的景象，而政治人物為求表現，立即要求客運業者增加路線或加開班次，短期也許解決通勤族的燃眉之急，但其實只是挖東牆補西牆，不只無法提升客運業整體載運量能，還增加系統負擔，是「飲鴆止渴」的作法。

王醒之指出，以2088路線為例，七月1200通勤月票上路後，載運人次成長超過16％，開學後又繼續上升。但載運量能有限，目前的中央政策卻缺乏相關配套和協助。王醒之強調系統性的問題，包含客運業司機人力缺口、車班成本過高、票價差距、尖峰上不了車、離峰沒人上車等，若不通盤檢討，具體改善，只會越來越惡化。

王強調，客運通勤供需失衡的問題，若只靠短期增班，就像暫時打了止痛藥，但最後還是得看醫生釐清病因。作為基隆的立委，更應該就供需數據與業者成本困境，及提升客運司機勞動環境等面向，監督中央提出系統性的解決方案。