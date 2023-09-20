英國外交大臣柯維立今天表示，英國政府支持加拿大進行調查，以確定印度是否涉入錫克教領袖遇害一事，這起案件使渥太華和新德里當局之間的關係急遽惡化。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）昨天表示，有「可靠指控」表明印度特務與6月分錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）遭殺害有關，並宣布由加拿大情報單位展開調查。

尼賈爾曾被新德里當局指控在印度進行恐怖攻擊，但印度外交部表示，由印度下令謀殺的說法「非常荒謬」。

正在紐約參加聯合國大會（General Assembly）的柯維立（James Cleverly）告訴法新社，他昨天與杜魯道會面並討論此案。

柯維立表示：「我認為讓加拿大當局進行調查非常重要。」他還說，對調查結果進行臆測是「無益的」。

渥太華當局已驅逐一名印度對外情報部門「調查分析局」（Research and Analysis Wing, RAW）派駐在當地的首長，印度也以牙還牙，下令一名派駐在印度的加拿大高級外交官離境。

尼賈爾是加拿大公民，被印度宣布為遭通緝的恐怖分子，6月18日在溫哥華近郊薩里市（Surrey）遭人槍殺身亡。

他參與了主張錫克族應從印度北部部分地區和巴基斯坦部分地區獨立為「哈利斯坦國」（Khalistan）的運動。

在擁有約50萬名錫克教徒的英國，錫克教活動分子坎達（Avtar Singh Khanda）6月也在突然病倒後於伯明罕（Birmingham）的醫院去世，引發這可能是一起蓄意謀殺的猜測。

柯維立說，但「西密德蘭警察局（West Midlands Police）已表示，他們認為不存在可疑的情況」。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1120920