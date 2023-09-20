藝人Selina任家萱9月初生下新生兒，財政部提醒，像是Selina一樣在9月生下寶寶的，記得在10月底前領普發現金。

財政部表示，至9月20日止，已經有2326萬人領了普發現金，而普發現金請領的截止日到10月31日，慢慢進入尾聲，還有28萬人還未領者，趕快提領，以免錯過時機懊悔。

財政部也提醒父母們，今年出生的新生兒都可以領普發現金，惟像藝人Selina在9月出生的新生兒，領取現金只到今年的10月31日。而10月以後出生的嬰兒，則到明年1月31日都可以領取。

不過新生兒的普發現金，父母必須要到郵局臨櫃提領，提領時必須攜帶新生兒的出生證明，以及生母或生父具照片的身分證文件等。

如果生母或生父委託其他人代領，還要攜帶代領人具照片的身分證明文件。財政部國庫署提醒，配合醫療院所新生兒通報時程，建議新生兒出生10日之後再前往郵局臨櫃領取。