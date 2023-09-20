政大雄鷹在跨聯盟籃球邀請賽擊敗T1聯盟台北台新戰神，除了多點開花，籃板跟防守也相當到位，其中讓台新戰神林秉聖得分個位數，頓時少了他此役賽前平均超過20分的火力支援。

政大教頭陳子威指出，看了前幾天台新戰神的比賽，知道林秉聖、曹薰襄、林宜輝是目前主要得分點，在防守端對這3位選手做了很多努力，很感謝球員好好執行，其中莊朝勝除了肩負防守大任，讓林秉聖只得8分，也在第4節於進攻端有所貢獻，是此役獲勝功臣之一。

莊朝勝賽後表示，這一勝是團隊合作結果，「可能台新戰神還在球季開打前的磨合，政大是從暑假就一起參與許多比賽、訓練，配合上有一定默契，才給政大取勝機會，至於防守林秉聖，就是盡量不要讓他輕易接到球，或是持球後有空間處理球。

對於被嚴加看管降低進攻火力，林秉聖回應：「政大賽前針對性的工作做很好，相信接下來我也會遇到這種問題，自己在被包夾後的處理球、空擋如果能做更好，相信可以讓球隊有更好發揮。」