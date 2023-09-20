台中市長盧秀燕上周三啟動稽查進口蛋，18日查到有國產「未來蛋」，洗選日期標示不實，台中市府會依法開罰。針對進口蛋風暴，前立委郭正亮認為，這個事情，盧秀燕有很大的功勞，因為她真的是全面去查。

主持人李珮瑄在中天《綠也掀桌》中表示，台中又抓到未來蛋，桃園是第一個抓到蛋液。郭正亮表示，抓到不是事件，事件是指有人受傷、生病，到目前並沒有。後來農業部下了大手，把巴西蛋乾脆全燒掉算了，反正要被罵 ，燒5400萬顆跟燒8000萬顆，也差不多。若巴西蛋大部分都銷毀，餘波要撐1個禮拜並不容易，因為市面上幾乎沒什麼進口蛋 了。

郭正亮認為，大家最怕的是蛋液，他透露，民眾黨副秘書長許甫說，他和妻子陳智菡帶寶貝女兒去逛夜市時，女兒說要吃那個點心，結果攤販最後一個動作，灌蛋液一圈 然後拿給他們， 許甫和陳智菡當場眼睛瞪大。

針對進口蛋爭議，郭正亮認為，這個事情，盧秀燕還是有很大的功勞，因為她真的是全面去查，台中市的蛋品同業工會，應該是跟市長比較熟，都交代了流向。