大陸知名帶貨主播李佳琦因擁有豐富的美妝知識以及能精確找出產品優點、又有著「直播一哥」的別稱，屢屢開播帶貨都能創下不俗的銷售量。誰料，日前他在直播時，卻因為失言捲爭議之中，即便後續道歉仍未平息網友們的怒火。而事隔多日，他再度出現於直播間中，「觀眾數仍破千萬」。

李佳琦日前在直播介紹產品時，被觀眾問及該品牌「怎越來越貴了」回應：「哪裡貴啦？這麼多年都是這個價格，不要睜著眼睛亂說，做品牌很難的」，並補充表示：「有的時候找找自己原因，這麼多年工資漲沒漲？有沒有認真工作？好嗎？這麼多年都是這個價格，我真的快瘋掉了。」由於他在相關回應中的表情、語氣、措辭看似惹人不快，因此在陸網上引發風波。

相關風波爆發後，李佳琦火速在微博上發長文道歉，且事後於直播中也眼眶含淚，以哽咽的聲音二度致歉，然而網友們看似並不買單他的說法，抨擊聲浪仍持續延燒。據陸媒《財經網科技》報導，事隔數日，李佳琦再度現身直播賣貨，而該場直播的觀眾破千萬人次，點讚數也約有163萬，至於其負責銷售的貨物，可見到有多款低價產品被搶購一空，顯示「已下架」。

網友們見此，紛紛留言指出：「果然人類是不可能團結的，有多少批判，就有多少粉絲」、「可能是自己人或是水軍刷的」、「他真的好會營銷。」不過，也有不少網友支持李佳琦的帶貨舉動，表示：「剛好有需要，且他家又是最便宜的，當然就買了」、「不要和自己的錢過不去」、「哪裡便宜當然在哪裡買。」