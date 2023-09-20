台農蛋品洗選巴西進口雞蛋標錯有效日期事件持續延燒，台農蛋品遭重罰後又爆出信興蛋品公司負責人與台農蛋品董事長涂萬財為同一人，而涂萬財第1次陳述意見後就飛出國，今日終於回國，下午到衛生局意見陳述，但衛生局表示，涂萬財澄清有洗多少蛋就全數以台農名義運送到全聯販售，與台農黃姓負責人說詞不一，因此重罰50萬元，後續將持續追查。

衛生局表示，信興蛋品公司涂萬財今日至衛生局說明畜產會配給的進口蛋品全部都給信興蛋品，用途都是用在洗選，没用在液蛋加工或其他種類加工，信興公司有洗多少蛋就全數以台農名義運送到全聯販售。

衛生局核對台農蛋品公司黃姓負責人於9月12日、9月14日說明除配送全聯外，另調度給其他蛋商、製造加工業等語云云，說詞明顯不一。信興蛋品公司及台農蛋品公司仍無法完整提供所有進口蛋品進出貨交易單據數量等資料，衛生局依違反食品安全衛生管理法第41條，裁處新台幣50萬元罰鍰，並將持續加強追查要求提供完整單據及說明

而有關新北市衛生局14日函移信興蛋品供售之冠軍洗選鮮紅／白蛋標示疑涉不實，經查蛋品包裝標示與信興標示位置明顯不同，應該是另外洗蛋場處理，已移請新北市衛生局再行釐清，衛生局也將持續追查。