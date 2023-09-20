進口蛋爭議持續延燒，業者爆料稱農業部要求把巴西跟台灣混在一起的蛋，標註產地為台灣，引發熱議。國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯砲轟，農業部不要再說謊了，依法規定散裝液蛋應標示「原產地」，這規定還是前衛福部長陳時中公告的，整個政府都在騙，完全不顧國人食品安全，真的扯到沒有下限！

徐巧芯今在臉書發文痛批，「農業部不要再說謊了好嗎」，農業部被業者爆料要求他們把巴西跟台灣混在一起的蛋標註為「台灣」，分明是要求業者偽造文書。而農業部稱「冷凍液蛋屬於實質轉型的一種，因此標示可以寫為台灣，但後來向食藥署了解後，認為冷凍液蛋不適合被認定為雞蛋的實質轉型產品，因此7月多的時候請廠商協助調整標示，並發布新的通知」。

對此說法，徐巧芯也痛批是胡扯，並直接翻出法規指出，散裝液蛋產品應標示「原產地(國)」及有效日期，2019年就已發布訂定液蛋衛生標準及液蛋產品標示規定，「農業部還想裝死？食藥署明知農業部犯法卻置之不理？整個政府都在騙，完全不顧國人食品安全，真的扯到沒有下限！這規定還是陳時中公告的！」