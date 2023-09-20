日本今天開始針對出生6個月以上的民眾施打因應COVID-19的XBB.1.5疫苗，因應舊型病毒株及變種病毒株Omicron的疫苗將陸續銷毀，數量共計約8630萬劑。

日本共同社報導，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）XBB.1.5的改良型疫苗秋季接種今天開始實施，對象是出生6個月以上的民眾，可在明年3月31日以前免費接種，但距離上一次接種時間須間隔3個月。

日本厚生勞動省（相當於衛生福利部）呼籲重症風險高的高齡者及慢性病患者積極接種。

根據疫苗的發送情形，有部分地區在明天（21 日）以後才開始接種。接種通知單送達的情況可能因地區不同而有差異，有些地區的民眾若要接種疫苗需先申請；改良型疫苗可與流感疫苗同時接種。雖然日本境內EG.5變異株正流行，但日本國立感染症研究所表示，沒報告顯示疫苗的有效性降低。

日本讀賣新聞報導，隨著日本民眾今天開始接種XBB.1.5疫苗，日本政府昨天宣佈，將銷毀之前所保管的因應舊型病毒株或變種病毒株omicron的疫苗，這些是美國製藥廠輝瑞及莫德納製造的疫苗，總計8630萬劑。

將銷毀的疫苗以莫德納製的居多，是日本先前購入因應變種病毒株Omicron、約7000萬劑莫德納疫苗當中的5150萬劑（占74%）。

輝瑞製疫苗是因應舊型病毒株疫苗約2億7480萬劑當中的830萬劑（占3%）、因應變種病毒株omicron疫苗約1億2510萬劑當中的2650萬劑（占21%）。

日本政府未公布平均每劑疫苗的購買單價。（編輯：陳慧萍）1120920