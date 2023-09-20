亞塞拜然在昨天對納戈爾諾-卡拉巴赫(Nagorno-Karabakh,簡稱納卡地區)，發動打擊的24小時後，亞美尼亞軍隊已同意撤底解除武裝，以換取停火。這是親俄的亞美尼亞再一次的失敗，反映了俄羅斯在中亞勢力的重挫。

BBC報導，納卡地區在亞塞拜然境內，幾乎不與亞美尼亞接壤，總面積大約是亞塞拜然的十分之一，國際上大承認該飛地是亞塞拜然的一部分。，然而，有12 萬亞美尼亞人居住其中，並且在蘇聯與俄羅斯的支持下，很長一段時間，納卡地區是亞美尼亞人的優勢區域，納卡地區有自己的自治政府，雖然名義上還屬於亞塞拜然，但亞塞拜然無法對其管理。

三年前，亞塞拜然對主動發起納卡爭奪戰，稱為2020納卡戰爭。戰爭持續6個星期，造成上千人的死亡，這一次，亞塞拜然取得優勢，奪得卡拉巴赫及其周邊地區。並且在去年俄烏戰爭期間，又趁機佔領了2個村落。

昨天，亞塞拜然軍方以「反恐」名，對卡拉巴赫地區發動打擊，造成至少 32 人死亡、另有 200 人受傷。

衝突爆發後，納卡地區領導人表示，透過俄羅斯維和人員的調解，雙方達成停火協議，根據停戰條款，卡拉巴赫當地部隊承諾完全解除武裝，並且離開當地。儘管亞美尼亞政府否認在納卡地區有駐軍，但也承諾亞美尼亞軍隊撤離。

亞美尼亞總理尼科爾•帕希尼揚(Nikol Pashinyan)表示，他的政府沒有參與停火調解，全部都是卡拉巴赫自治政府、俄羅斯，與亞塞拜然交涉的。他顯然對嚴苛的停火條件相當不滿，批評「俄羅斯維和人員與自治政府對當地居民的安全負有全部責任。」週二，他指責亞塞拜然在卡拉巴赫的打擊，是在進行「種族清洗」。

從亞塞拜然奪得納卡地區的週邊要地之後，他們有效封鎖了從亞美尼亞進入納卡地區的交通路線，也就是拉欽走廊(Lachin Corridor)。飛地裡的亞美尼亞人抱怨物資短缺，包括食品、藥品和盥洗用品這類民生用品。

大約有2000名俄羅斯維和人員本應監督停火，但莫斯科在發動對烏克蘭的特殊軍事行動以後，對亞美尼亞的關注就明顯減弱，儘管亞美尼亞是俄羅斯的「集體安全條約組織軍事聯盟」的成員，但是俄羅斯已經實力不濟。

亞美尼亞帕西尼揚總理(Nikol Pashinyan)意識到，俄羅斯已無法掩護亞美尼亞佔領納卡地區。他曾說「亞塞拜然86,600平方公里的領土包括納卡地區。」

另一方面，帕西尼揚不再對俄羅斯有所期待，上星期，他在公開場合說「我們不能再依賴俄羅斯來保護我們」，並且數十名亞美尼亞士兵，與美軍進行了軍事演習，似乎有意轉向西方。

俄羅斯對帕希尼揚明顯轉向西方感到惱火，但是俄國的實力已無法保護亞美尼亞繼續佔有納卡地區。

數百名抗議者到亞美尼亞首都抗議帕西尼揚政府，認為政府理應保護納卡地區的亞美尼亞人，如果辦不到就該辭職。