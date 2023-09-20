進口蛋爭議持續延燒，農業部長陳吉仲19日在臉書發文宣布請辭，引發熱議，不少綠營人也在該則貼文留言替他打氣，其中民進黨立委鍾佳濱甚至提到英國故首相邱吉爾，還說「風範將常在人心」，令網友傻眼。粉專「不演了新聞台」引用至聖先師孔子名言「微管仲，吾其被髮左衽矣！」大酸綠營人對陳吉仲的歌功頌德，反諷說：「微吉仲，吾其蛋盡糧絕矣！」網友直呼：「廟堂之上，朽木為官」、「這...可侮辱管仲了！」

陳吉仲19日發文宣布決定請辭，並向總統蔡英文、歷任閣揆致謝。他強調，面對國內雞蛋供應不足時，專案進口雞蛋是一個最佳的作法，因就算直接調降雞蛋關稅，讓業者自己進口，也解決不了黑市價格猖獗的問題，且業者進口後，若再用高於市價販售，最後對消費者和蛋農的傷害只會更深。因此專案進口雞蛋是對消費者和農民權衡之下最好的做法。他並表示一生懸命皆為農業，不論歷經多少抹黑，總還是會再見到陽光。

陳吉仲辭職文立即獲支持者與綠營人士許多留言送暖，其中最受熱議的是鍾佳濱的留言，他提到邱吉爾成功領導對抗法西斯的侵略，二戰後英國仍屹立不搖，但他卻在戰後的大選黯然交出政權，事實證明邱吉爾是英國20世紀最偉大的政治家，甚至成為諾貝爾文學獎得主，「我們只是職務的過客、成就的被超越者，但是留下的風範將常在人心！」網友吐嘈「邱吉爾被消費」、「陳吉仲不是被選票下台，是自己搞蛋搞到滾蛋！」

針對綠營人士各式對陳吉仲的送暖及歌功頌德，不演了新聞台19日發文直酸：「微管仲，吾其披髮左衽矣！微吉仲，吾其蛋盡糧絕矣！」管仲雖然僅是齊國下卿，卻被視為中國歷史上宰相的典範。孔子稱讚管仲施政成績優異，使得齊國強大，後世引用此話爲頌揚功勳卓著大臣的典故。

網友表示「廟堂之上，朽木為官」、「這...可侮辱管仲了」、「台灣蛋史自此改寫」、「大家的中文都好好啊！」