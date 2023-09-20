總獎金300萬台幣的TLPGA 2023建大輪胎盃20日在台豐球場舉行第1回合賽程，石澄璇在鐵桿精準執行之下，交出低於標準桿5桿的67桿，暫時領先群雌。

建大輪胎盃高球賽首回合比賽地點彰化的天氣氣溫雖高，但一整天都吹著微風，8月剛通過日巡資格賽第一關的石澄璇，抓下6隻博蒂、吞1個柏忌，推桿只花26推，她說：「我沒想到今天會打那麼好！前兩天打練習輪和配對賽時，感覺狀況都不是那麼好。但是今天，我的每一桿，不管是策略與執行都做得很好。」

石澄璇補充，打完這場建大輪胎盃之後，24日她將飛往日本備戰日巡資格賽第2關考試，今年也是她職業生涯6年來第一次去考日巡賽，所以有特別針對日本場地加強練球。

曾拿下2020緯創女子公開賽冠軍的石澄璇，覺得台豐球場今年的場地設置更難打了，「很多洞的開球台都往後移，因此開球角度跟以往五次我打過的場地設置完全不同，而且長草也比往年更長更密，所以第1桿開球方向很重要，第2桿距離和精準度很重要，上果嶺這桿的策略更重要，第2回合的策略和今天一樣，執行要做好。」