蘋果iPhone15 系列新機將於本周五（22日）上市，近日帶動一波手機周邊商機。（新光三越提供）

蘋果iPhone15 系列新機將於本周五（22日）上市，上周（15日）於官網開賣，帶動一波手機周邊商機 ，新光三越台北信義新天地統計，光是上周末（9／16～9／17）假日1F的兩大周邊品牌通通爆櫃，業績也較以往成長1倍以上。

新光三越台北信義新天地A11也看好手機周邊商機、打造潮感生活圈，除了全台第一家CASETiFY實體店就在A11，9月起更有Topologie、犀牛盾（RHINOSHIELD）等品牌插旗，提供更多時髦的周邊配件選擇。

Topologie插旗新光三越台北信義新天地A11，打造首家百貨實體快閃店，此次快閃期間，除有招牌的手機殼與繩索背帶外，也推出秋冬系列新品，與Verdon手機殼全新霓虹配色，即日起至9月30日，購買任何兩件單品可免費獲贈手機掛繩夾片。犀牛盾（RHINOSHIELD）將於9月29日登場，帶來最新手機殼，與迪士尼100周年聯名款與生活周邊。

另相關店家，還包含A11的小豪包膜、bitplay、TOYSELECT，及A8的DEVILCASE、亞果元素等品牌，及i-store、法雅客等，訴求可一站購足所有商品及服務，迎接換機潮。