文化局長蔡詩萍、李鼎導演與《環南時候》演員們一同合影。（北市文化局提供）

《環南時候》劇照。（北市文化局提供）

費時3年田調與製作的公共藝術劇情長片《環南時候》20日舉辦特映會，北市文化局長蔡詩萍、市場處長陳庭輝共同邀請環南市場攤商、萬華區居民等來觀影，北市文化局表示，《環南時候》為台灣公共藝術史上第一部劇情長片，融合環南市場獨有街頭景象、在地食材、宗廟文化等，並改編自真人故事，以呈現出萬華在地最真實的人生況味。

蔡詩萍表示，《環南時候》是台灣公共藝術史上非常重要的里程碑，透過市府跨局處合作，讓公共藝術作品以電影形式呈現，許多環南市場攤販都成為演員在電影中演出，開玩笑表示未來可能邊做生意還要邊簽名，期待未來其他公共藝術也能以電影形式跨界呈現。

《環南時候》特映會上導演李鼎及演員皆有出席，像入圍本屆金鐘獎最佳女配角的王渝屏，以「八尺門辯護人」走紅的初孟軒、出道便入圍金鐘獎最佳新進演員與男主角的宋柏緯和最近躍為演技派的年輕演員夏騰宏，偶像與實力兼具自幼便被周杰倫挖掘的余晉以及28歲就走上歐洲模特伸展台的王庭勻等人。

文化局表示，《環南時候》的劇情時空落在1991年，四人在一場不願讓「環南市場」遭受到羞辱的橄欖球賽後結拜為「環南四少」，但殊不知其中的第四少，卻來自31年後的未來。

導演李鼎表示，《環南時候》的劇情皆為真人實事，他在田調中發現全新三角造型的「環南市場」，不但位在淡水河與新店溪交錯而成的三角洲最底端，這位置也是百年來外人抵達台北的邊城，由於市場位在台北最西邊，站在「環南市場」頂樓，可俯瞰整個台北，夕陽與日出幾乎在眼前成同一個水平線，於是發想出用穿越方式，將市場的每個多元又感人的故事連結起來。

參與演出的攤商表示，賣菜賣了快一輩子，本來以為劇組只是借場地拍攝，自己也不過是路過的臨演，怎麼也沒想到會變成電影裡的演員，甚至走出市場，來到電影院看見自己每天工作的地方，變成電影裡奇幻的場景，相信這部作品一定會受大家喜歡與討論。

文化局表示，《環南時候》不負眾望，日前已受2023高雄電影節邀約為「耽美主義」開幕片，售票一推出便開出紅盤，未來期望加深與影視產業合作，將《環南時候》推向更多影展與商業放映。