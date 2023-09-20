張曼玉是少有的不在意世俗眼光的女明星。（品牌提供）

張曼玉從容自在的人生態度，感染了無數觀眾。（品牌提供）

香港影后張曼玉息影多年，今（20日）適逢她59歲生日，終於帶著「新作品」回歸，以製片人的身份演繹品牌全新短片，通過鏡頭向外界展示她當下的生活狀態，經歷多年歲月變化後，她表示，更懂得如何好好地「愛自己」。

張曼玉是華語電影女演員中難以超越的巔峰人物，精湛演技締造了無數鮮活多元的角色，成為了超越時代的經典，也憑藉那些栩栩如生的角色，贏得多次影視獎項的殊榮，更成為了唯一躋身三大影展雙料影后的亞洲演員，被大家稱為「曼神」。然而，張曼玉的光芒不僅僅照耀在銀幕上。繼搖滾與DJ之後，再度解鎖了短片製作的新技能。

短片中，「好久不見，我這邊一切都很好，有在好好的愛自己，你呢？」這段真摯的問候，讓我們再次看到了闊別許久的張曼玉，只見她記錄著自己的生活，一切都不經意，但又極度舒適和療癒，自在地騎著單車，隨性地漫步在倫敦的大街小巷，愜意地在草地上和友人野餐閒聊，開心地與寵物在草地上嬉戲打鬧，盡情享受著自己的me time。

張曼玉大方分享人生觀：「Life is Not a Race，每個人都可以用他的方式，去寫出他自己的劇本，不需要害怕別人怎麼看。」現在她也正在以她自己的方式譜寫劇本，不斷解鎖人生新角色，拓展著人生的多元可能。這份從容自在、超越時間的格局與人生態度，感染了無數觀眾。